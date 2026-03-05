J1福岡のMF重見柾斗（24）が、連敗脱出へ元チームメート封じを誓った。2020〜23年に福岡に在籍し、7日のホーム名古屋戦での対戦が予想されるFW山岸を「乗せたら一番厄介で何でもできる」と最も警戒する相手に挙げた。重見は前節の神戸戦で今季初めてボランチとして先発。前半途中にMF見木が退場になった後も数的不利の中で中盤を支えた。前節の岡山戦で今季初得点した山岸を抑えるために「前線にボールを入れさせないようにし