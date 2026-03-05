福岡県議会は4日、議会運営委員会を開き、議会棟3階に県議向けの育児スペースを設けることを申し合わせた。休憩や授乳、搾乳、おむつ交換などができるようにする。現在、県議に2人の妊産婦がおり、6月の県議会定例会開会前の設置を目指す。