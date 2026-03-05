ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで開幕する。日本代表の“勝ちパターン”入りが見込まれる松本裕（ソフトバンク）が、本大会への意気込みを示した。東京ドームのグラウンドでの記念撮影で引き締まった表情を見せた右腕は「投げるごとに良くなっている。あとは本番でやってきたことを出せるように」と気を吐いた。壮行試合と強化試合では計3試合（2月23日のソフトバンク戦での特別練習を含む）に