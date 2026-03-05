柳町がオープン戦1号本塁打を放った。2点を追う三回2死、アンダースロー下川のカーブを強振。右翼ポール際に運んだ。「うまく引き付けて一振りで仕留めることができた。シーズン中もこういうケースで流れを変える一本というのは大事になるので、一振りで決める確実性を高めていきたい」。オープン戦では3試合続けて1番起用。切り込み隊長候補が長打力で存在感を示した。