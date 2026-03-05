今年の本拠地初登板で順調な仕上がりを見せた。先発の大関が4回3安打2失点（自責1）、5奪三振。開幕ローテーション入りが決まっている左腕は「いろいろなことが確認できたし、良かった部分も多かった」と笑顔で振り返った。大関が今回の登板のテーマに設定したのは球の切れだった。140キロ台の真っすぐと変化球を織り交ぜ、二回まで完璧な投球を見せた。三回は連打で無死一、三塁のピンチを招き、味方の失策も絡んで2失点も、