4日、東京高裁は旧統一教会に対し、解散を命じる決定を出しました。これを受けて、教団の財産を清算する手続きが始まり、裁判所が選んだ清算人が本部に入りました。■教団側弁護士「特別抗告する」4日、旧統一教会に下された解散命令。これにより、教団の財産を清算する手続きが始まるほか、宗教法人格を失うため、活動に使う不動産の固定資産税などで税制上の優遇措置を受けることができなくなります。この決定に、教団側の弁護士