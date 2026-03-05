千葉県内の神社に油のような液体をかけたとして、ニューヨーク在住の医師の男が11年におよぶ逃亡の末、4日に逮捕されました。男は過去に“油をふりそそぎ清めました”などと発言していました。■NYへ逃亡…長期間引き渡しかなわずアメリカ・ニューヨーク。――建造物損壊の疑いで逮捕状が出ていますが、どうお考えですか？男「…」記者の問いかけには答えず、男は足早に建物へと入っていきました。ニューヨーク在住の医師・金山昌