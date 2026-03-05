ＴＢＳは４日、４月からくりぃむしちゅーの上田晋也（５５）がＭＣを務める新情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜、前１１・３５）がスタートすることを発表した。和田アキ子が司会を務め、３月で終了する同局の情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」の後番組となる。上田が同局の情報番組に出演するのは、２０１９年まで放送された「上田晋也のサタデージャーナル」以来、７年ぶり。生放送の情報番組のＭＣを務める