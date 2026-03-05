東京女子プロレスは4日、東京都内で『GRANDPRINCESS’26』（3月29日、両国国技館）に向けた会見を開催した。追加カードとして、“初代リーダー”山下実優が遠藤有栖と組み、“太陽神”Sareee、元WWEスーパースターのレイ・イン・リー組と激突することが発表された。山下は2020年11月7日のTOKYODOMECITYHALL大会でSareeeとタッグ対決しており、それ以来、5年4カ月ぶりの対戦となる。奇遇にも、遠藤は同大会で練習生と