アメリカのベッセント財務長官は「相互関税」の代替措置として全世界を対象に発動した10%の関税について、税率の15%への引き上げを「おそらく今週中に」行うと表明しました。アメリカベッセント財務長官「＜Q.いつ（税率が）変更される予定ですか？＞おそらく今週中でしょう」ベッセント氏は4日、CNBCテレビに出演し、このように発言しました。相互関税への違法判決を受け、トランプ政権は先月、相互関税の徴収を停止する一方で