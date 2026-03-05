日本テレビと読売テレビは５日、漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「ダブルインパクト」の第２回大会のエントリーを発表した。昨年の第１回大会はニッポンの社長が２８７５組の中から勝ち抜き初代王者に。今年も２８００組を超えるエントリーが集まった。前回大会のファイナリストやＭ−１グランプリ、キングオブコントなどの大型賞レースで輝かしい成績を収めた実力派芸人たちが多数参戦する。予選は３月１