Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の千賀健永（３４）が、俳優の深川麻衣（３４）主演のテレ東系ドラマ「週末旅の極意３〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜」（４月３日スタート、金曜、深夜０・５２）に出演し、深川と恋人役を演じることが４日、分かった。「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめ直す、新感覚旅ドラマとして好評を博すシリーズ最新作。シーズン１では「夫婦」、シーズン２では「家族」をテーマに描かれ、シーズン３