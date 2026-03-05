【モデルプレス＝2026/03/05】TBSでは、4月から新情報番組として『上田晋也のサンデーＱ』（毎週日曜ひる11：35〜12：54）を放送決定。お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務める。【写真】上田晋也が「抱かれてもいいと思った」40歳イケメンタレント◆上田晋也、TBSで7年ぶり情報番組出演上田がTBSの情報番組に出演するのは、2019年まで放送していた『上田晋也のサタデージャーナル』以来で、7年ぶり。さらに、生放送