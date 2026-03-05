【モデルプレス＝2026/03/05】女優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、4月8日スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時〜）より、新キャスト4人が発表。胗俊太郎、作間龍斗（ACEes）、渋川清彦、田中直樹が出演することがわかった。【写真】STARTOアイドル＆元乃木坂46メンバー、人気漫画実写ビジュアル◆「月夜行路」男性キャスト4人発表文学オタクのバーのママ・野宮ルナ