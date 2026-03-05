Ｊ１清水エスパルスは４日、静岡市内で一部非公開で練習を行った。次節（７日）のＣ大阪戦に向けて闘志を燃やしているのが、清水ユースから今季昇格したＭＦ針生涼太（１７）だ。先月８日の名古屋との開幕戦でベンチ入りしたものの、その後の３試合はメンバー外。Ｊデビューには至っていない。練習試合では左サイドバックとしてアピールを続けており、コーチからも「攻撃参加して行け」と、持ち味を出すよう激励されている。７