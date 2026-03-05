東京女子プロレスは4日、東京都内で「GRANDPRINCESS’26」（3月29日、両国国技館）で争われるタイトルマッチ調印式及び記者会見を開催し、渡辺未詩の持つプリンセス・オブ・プリンセス王座に挑む荒井優希が必勝を期した。荒井は昨年7・21大田区総合体育館で同王座（当時の王者は瑞希）に初挑戦するも敗退しており、これが2度目の頂点王座へのチャレンジとなる。調印書にサインを済ませた荒井は「前回は瑞希さんに挑戦した