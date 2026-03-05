那須どうぶつ王国は4日、翌日に控えた「2026 ワールドベースボールクラシック」の開幕開催にあわせ、大型インコ・ヨウムのオリビア（20／オス）による1次ラウンドの勝敗占い企画を実施した。【動画】【WBC】前回大会は的中率100%！ヨウムのオリビアが占う侍ジャパンの運命は！？本企画は、対戦国の国旗フラッグをオリビアがくわえて選択する形式で行うもので、2014年より継続して実施している同園の人気企画。23年大会では日本