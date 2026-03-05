社会貢献をして旅立ちの日を迎えます。新潟市の高校では4日、卒業式を控えた3年生などが、卒業の記念として献血を行いました。4日、「卒業記念献血」を行ったのは東京学館新潟高校の生徒たちです。卒業式を5日に控えた3年生を中心に希望した30人以上が参加しました。〈参加した生徒〉「卒業記念にというのと、社会に貢献できたらなというのも少しあります」この「卒業記念献血」は生徒に献血をするきっかけにしてもらおうと東京学