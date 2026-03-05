認知症グレーゾーン（MCI：軽度認知障害）とは、日常生活に大きな支障はなく認知症ではないものの、本人や家族が「最近少しおかしい」と感じることが増えた状態を指す。このまま進行すると認知症になるいっぽうで、この段階であれば治療で脳を健常な状態に戻せる可能性が高い。そんな岐路に立たされた認知症グレーゾーンの人が出す特徴的なサインを、認知症の早期発見や予防の第一人者が教える。※本稿は、認知症専門医の朝田隆『