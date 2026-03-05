【その他の画像・動画等を元記事で観る】 深川麻衣が主演を務め、Kis-My-Ft2の千賀健永が共演するドラマ『週末旅の極意 3～結婚ってしなきゃいけないもの？～』が、4月3日より放送されることが決定した。 ■1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」へと向かう 本作は、圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめ直す、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラ