5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比2130円高の5万6380円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4245.54円に対しては2134.46円高。出来高は2万6285枚だった。 TOPIX先物期近は3775ポイントと前日比137ポイント高、TOPIX現物終値比141.33ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56380 +2130 26285 日経