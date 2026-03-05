◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 グループステージ第1節(3月1日〜4日、オーストラリア)サッカー女子アジアカップは日本時間4日、グループステージ第1節が行われ、C組の日本はチャイニーズ・タイペイに2-0で勝利しました。試合は前半から日本が攻め立てる一方的な展開となり、後半16分に谷川萌々子選手のシュートで先制。後半47分には清家貴子選手のヘディングシュートで追加点を挙げ、2-0で勝利しました。日本と