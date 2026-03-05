「有力馬次走報」（４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆右前脚の軽靱帯炎が再発し、引退となったブローザホーン（牡７歳、栗東・吉岡）は、東京都にあるＪＲＡ馬事公苑で乗馬になることが決定した。吉岡師は「転厩馬ですが、初めてＧ１を勝たせてもらって、オーナーや馬に感謝しています。いい余生を送って欲しいです」と語っ