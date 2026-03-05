2026年3月4日、北海道・留萌警察署は、留萌市に住む無職の女(49)を傷害の容疑で逮捕しました。女は1日午後9時ごろ、留萌市に住む女の母親(76)の住宅で、母親の頭を鍋で複数回殴打し、けがさせた疑いが持たれています。3日正午ごろ、母親が警察署を訪れ「娘から暴力をふるわれた」と相談し事件が発覚しました。調べに対し、女は「なぜ逮捕されるのか分からない」と容疑を否認しています。警察は2人に何らかのトラブルがあったとみて