緊迫する中東情勢の影響で、ドバイワールドカップデー（２８日・ＵＡＥメイダン）に出走予定だったマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚久）とジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野）が遠征を取りやめることが４日、分かった。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。マスカレードボールは状態に変わりがなければ大阪杯（４月５日・阪神）を目指す方針。ジャンタルマンタルは近日中に放牧に出される予