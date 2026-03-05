２月２８日に騎手を引退し、調教師に転身した和田竜二調教師（４８）が４日、栗東トレセンに姿を現した。１月１１日の京都１Ｒでの落馬負傷後は療養生活を送り、２月２９日に退院。「左膝前十字靱帯（じんたい）の再建手術をしていて、通院は続けますが、普通に生活する分には大丈夫です」と状況を報告した。引退日の騎乗はかなわなかったが「けがをした時点で無理だと思いましたし、その時には調教師になることで頭がいっぱい