「中山牝馬Ｓ・Ｇ３」（７日、中山）目下４連勝中で前走重賞初制覇を果たしたニシノティアモが重賞連続Ｖを狙う。直前まで強い雨が降っていたため、重馬場の美浦Ｗで行われた４日の追い切り。６Ｆ８４秒６−３７秒９−１１秒７を馬なりでマーク。直線で仕掛けたリクスダラー（３歳未勝利）を追走から併入した。向正面から馬場に入ると、終始リラックスして直線を迎え追えばどこまでも伸びていきそうな抜群の手応えで駆け抜けた