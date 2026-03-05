◇オープン戦日本ハム2―0西武（2026年3月4日エスコンF）開幕1軍へ、日本ハム・今川が望みをつなぐ一発だ。1―0の7回2死走者なし。与座の直球にバットを折りながらも、チームの今季エスコン1号となる左越えソロを放った。第3打席まで好機で2三振だったが「本当に諦めない気持ち。折れない心を持って打席に立ち続けられた」と胸を張った。今春キャンプは1軍スタートも第3クール最終日に2軍降格。この西武2連戦は限定的な1