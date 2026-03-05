俳優の勝地涼と瀧本美織がW主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系1月期木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（毎週木曜後11：59〜深0：54※全11話）の第9話が、きょう5日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面カット】再び登場！爽やかな小池徹平本作では、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再集結。娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか