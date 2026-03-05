「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（４日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉１日に阪神で未勝利戦を勝ち上がったショウナンバンライ（牡、松下）は若葉Ｓ（３月２１日・阪神、芝２０００メートル）へ。マーガレットＳ２着のヒシアイラ（牡、池江）は、葵Ｓ（５月３０日・京都、芝１２００メートル）へ向かう。チューリップ賞１５着のホワイトオーキッド