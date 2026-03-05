◇オープン戦ソフトバンク1ー3ヤクルト（2026年3月4日みずほペイペイD）オープン戦初先発のソフトバンク・大関は4回2失点（自責1）と安定した投球を見せた。直球、変化球いずれも手応えを感じており、毎回の5奪三振。「空振りを取れたボールは基本的に良かった」と納得の表情だった。小久保監督は開幕ローテーション入りを明言している。昨季13勝をマークした左腕は「しっかり開幕までに上げていける良い状態」とシー