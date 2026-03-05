「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）朝日杯ＦＳ３着のアドマイヤクワッズが４日、栗東坂路で最終リハ。時計も地味で調整程度の走りだったが、力強いフォームで順調な仕上がり具合をアピールした。距離が２Ｆ延長し、クラシックへ向けた試金石の一戦となるが、難なく突破して主役候補に躍り出る。東スポ杯２歳Ｓを制して以来となるパントルナイーフは美浦Ｗで好時計をマーク。重賞連勝を飾り、Ｇ１戦線へ弾みをつける。