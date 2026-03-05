お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が、4月からTBSで放送される日曜新情報番組『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜前11：35〜12：54※生放送）のMCを務めることに決定。これに合わせて３月1日、都内で開催された「TBS 日曜ひる新番組発表囲み会見」に登壇した。【写真】『上田晋也のサンデーQ』のMCを務めることに意気込むくりぃむしちゅー・上田晋也同番組は、40年続く長寿番組『アッコにおまかせ！』の後番組にな