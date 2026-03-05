◇オープン戦ソフトバンク1ー3ヤクルト（2026年3月4日みずほペイペイD）ソフトバンクの柳町達外野手（28）が4日、ヤクルト戦の3回にオープン戦1号を放った。アンダースロー・下川が投じた90キロ台カーブを引きつけて右翼ポール際に運ぶ技ありの一撃。昨季から体重を6キロ増やし、飛距離アップに取り組んできた成果を見せた。今春の対外試合は全7戦で安打をマークし、打率・571と絶好調だ。3年ぶりの開幕1軍入り、さらなる