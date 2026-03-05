モデルでプロ雀士の岡田紗佳（32）が4日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・27）に出演。整形ができるならしたい箇所を明かした。今回は「本当は教えたくない!私が見つけた今1番かわいい女性」と題して放送され、出演者たちが見つけた可愛い女性を発表した。岡田は「私、キャバ嬢好きなんです」として、六本木のキャバクラ嬢を紹介。かわいいと思うポイントを説明した中で、紹介した女性が整形を公