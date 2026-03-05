俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系4月期水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（4月8日スタート、毎週水曜後10：00）の追加キャストが5日、発表された。柳俊太郎、作間龍斗（ACEes）、渋川清彦、田中直樹が出演する。【画像】『月夜行路』書影原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場