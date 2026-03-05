◇オープン戦ソフトバンク1ー3ヤクルト（2026年3月4日みずほペイペイD）開幕ローテーション入りを狙うソフトバンク・大津がヤクルト戦に2番手で登板し、3回を1安打無失点で抑えた。「自分なりにオフシーズン練習してきたスライダーに少し手応えを感じました」オフは昨季の被打率が最も高かったスライダーの改良に力を入れた。球団の充実した設備を駆使しながら捕手と話し合い、打者の手元での球威を磨いてきた。パワー