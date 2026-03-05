チューリップ賞を制して桜花賞の有力候補に踊り出たタイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下）は４日、左前肢第一指骨の剥離骨折が判明した。春は全休の見込み。松下師は「いい内容で勝ってくれたので残念です。程度としては一番軽い骨折ですが、全治３カ月なので、秋に元気な姿を見せられたら」と説明した。