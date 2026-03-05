米イスラエルによるイラン大規模攻撃は?容赦なし?の様相を呈している。すでに最高指導者ハメネイ師を２月２８日に殺害。イランは後継者をすみやかに決めたいところだが、それがなかなかできない。後継者候補の幹部４９人まで根こそぎ殺害されたからだ。選出する会合を開こうとしても、そこを攻撃されてしまうありさま。ようやくここにきて浮上した人物はというと――。ハメネイ師は、１９７９年のイラン革命を率いた建国の父ホ