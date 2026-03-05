職場において、責任を取るべき立場にある上司が真っ先に逃げ出してしまうようでは頼りない。投稿を寄せた60代女性（教育・保育・公務員・農林水産・その他）は、勤務先の学校で目の当たりにした驚きの現状ついて打ち明ける。「私は教育現場で働いています。ここの校長先生が全く使えない」トップである校長は、問題行動のある児童への指導において、耳を疑うような発言を連発しているという。（文：長田コウ）児童に「どの先生の言