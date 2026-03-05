巨大な組織の中では、本来の目的を見失った儀式が横行することがある。投稿を寄せた50代男性（年収600万円）は、日々繰り返される不毛な業務に強い虚無感を抱いている。（文：長田コウ）「会議の為の会議をしてます。とにかく上層部に突っ込まれないよう、叱られないよう、事前に何時間も何回もします」「その場しのぎなので当然中身はありません」男性はマンション管理に関わる専門職で、それなりの規模の会社で中間管理職を務め