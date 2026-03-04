四駆系に特化した新進ブランド「ライノ」 カスタムメーカー「ESB」より、四駆系に特化したエアロブランド「RHINO（ライノ）」が誕生した。コンセプトは、アグレッシブにソトアソビを楽しむためのギア。ポン付けで装着でき、 手軽でありながら本格的な“アゲ系”スタイルへと変身できるプログラムが特徴だ。 ブランド第1弾として登場したのが、三菱・デリカD:5（前期）モデル向けのボディーパーツ