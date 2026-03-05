◆米大リーグ強化試合米国代表１５―１ジャイアンツ＝特別ルールで延長１０回（３日・米アリゾナ州スコッツデール＝スコッツデールスタジアム）いきなり米国打線が爆発した。アリゾナ州スコッツデールで３日（日本時間４日）、ジャイアンツと初の対外試合に臨み、延長１０回までの特別ルールで１９安打１５得点。「３番・右翼」に入った主将のジャッジ（ヤンキース）も初回無死二、三塁で先制の２点適時打を放つなど２打数２