日本テレビと読売テレビが開催するお笑い賞レース「ダブルインパクト２０２６漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」のエントリーが２８００組超に上ったことが６日、発表された。漫才とコント両方のネタを審査して、真の二刀流芸人を決める大会。昨年初開催され、２８７５組のエントリーから「ニッポンの社長」が初代王者に輝いた。今年は３月１６日から東京、大阪会場で予選が始まり、決勝戦は今夏、日本テレビ・読売テレビ