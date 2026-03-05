日本テレビ系で放送される漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「ダブルインパクト」の第２回大会のエントリー受け付けが締め切られ、前回大会のファイナリストやＭ−１グランプリ、キングオブコントなどの大型賞レースで輝かしい成績を収めた実力派芸人ら２８００組を超えるエントリーが集まったことがわかった。昨年の第１回大会は、ニッポンの社長が２８７５組の中から勝ち抜き初代王者となった。今年の予選は