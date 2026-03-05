4日、再び解散命令が出された世界平和統一家庭連合（＝旧統一教会）。私たちは、教団の内部文書とみられるものを入手。文書からは、教団が日本の政界に影響力を拡大しようとしてきた活動の一端が見えてきました。■自民党「教団側と接点あった議員179人」安倍晋三元首相が銃撃され、死亡した事件。殺人などの罪に問われている山上徹也被告が語ったのが、世界平和統一家庭連合（＝旧統一教会）への恨みでした。山上被告逮捕後の供