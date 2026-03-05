女優深川麻衣（34）が、4月期のテレビ東京系連続ドラマ「週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜」（4月3日スタート、金曜深夜0時52分）に主演し、Kis−My−Ft2千賀健永（34）と恋人役を演じることが4日、分かった。大切な人との関係を「週末旅」で見つめ直す新感覚の旅ドラマ第3弾。シーズン1（観月ありさ×吉沢悠）の「夫婦」、シーズン2（石田ひかり×甲本雅裕）の「家族」に続き、今回は「結婚」がテーマ。交際5年の