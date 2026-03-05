90年代に頂点を築き、時代を象徴するアーティストである稲葉浩志とHYDEの二人は、現在もなお最前線で存在感を更新し続けている。しかも今年2026年の春には、それぞれが大きな動きを見せることになる。 （関連：【動画あり】大きな話題を呼んだ稲葉浩志が歌う「タッチ」カバー） まず大きな話題となったのが、稲葉による「タッチ」（原曲：岩崎良美）のカバーだ。国民的アニメソングとして長く親しまれてき