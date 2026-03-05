昨季まで本拠として慣れ親しんだ東京ドームで、ブルージェイズ・岡本はどこか懐かしそうだった。「芝生が替わっていましたし、大勢が風呂場もきれいになったと言っていたので」と余裕を感じさせた。１日に帰国して、チームに合流して初めての実戦となった３日の強化試合・阪神戦（京セラＤ）にはメジャー組ではただ一人、フル出場。３打数無安打も「（日本の）雰囲気に関しては僕はこの間までここでやっているので変わらずでし