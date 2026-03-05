◆オープン戦ロッキーズ―米国（４日、米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールズアットトーキングスティック）米国のアーロン・ジャッジ主将が４日（日本時間５日）、ロッキーズとのオープン戦に「３番・右翼」でスタメン出場し、初回１死で米国代表初本塁打を放った。初回２死で迎えた第１打席。左腕フリーランドに対し、カウント１―１からの３球目、甘く入ったカットボールをとらえると、左中間スタンド奥へ飛